نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 14 ساعة مضت التعليقات على ناصيف زيتون ونجاح كبير لحفل عيد الحب في لبنان – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــــــرد: أحيا النجم ناصيف زيتون حفلًا غنائيًا ساهرًا في “كازينو لبنان” مساء 13 شباط/فبراير الجاري بمناسبة عيد الحبّ من تنظيم شركة PMG التي يرأسها السيد باسكال مغامس.

حضر الحفل جمهور عريض من محبّي ناصيف زيتون في لبنان حيث كانت التذاكر قد نفذت بالكامل قبل ساعات من الموعد المحدّد، فقدّم لهم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

هتافات الحبّ والتقدير رافقت ناصيف زيتون طيلة الأمسية، فغصّت “صالة السفراء” في الـ”كازينو” بموجات تصفيق كانت تزداد حرارتها مع كل أغنية جديدة يقدّمها، فأشعل الأجواء وامتدت السهرة حتى ساعات الفجر الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل يعتبر الثالث الذي تنظّمه شركة PGM ويتكلّل بالنجاح حيث يعتبر من أنجح حفلات عيد الحبّ لهذا العام.

على صعيد آخر، يواصل ناصيف زيتون العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه قريبًا وسط حملة دعائية ضخمة يتم التحضير لها في الكواليس.