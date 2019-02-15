بالصور- ماذا جرى في حفل مروان خوري في عيد العشاق؟

أشعل ملك الرومنسية مروان خوري الأجواء مساء الخميس بصالة Life Venue في سهرة عاطفية بإمتياز وذلك للإحتفال مع جمهوره بعيد العشاق.

وفور صعوده على المسرح، تألق مروان خوري بحضوره وطلته المميزة التي ينتظرها محبوه.

قدم “خوري” باقة مميزة من أجمل الأغاني الرومانسية، في ليلة من أجمل أمسيات عيد الحب، بحضور قائد فرقته الموسيقية المايسترو الملحن والموزع محمود عيد.

شهدت السهرة العديد من المفاجآت السارة، حيث تم تكريم مروان خوري من شركة Media Line المنظمة لهذا الحفل، وسط فرحة عارمة من جمهوره.

وتستمر مفاجآت الحفل، حيث شهد مروان خوري لحظة خطوبة حبيبان من ضمن الحضور ليصبح بذلك عرابًا للإرتباط بين العاشقين للمرة الأولى.

وطلب “خوري” من العروسين “مروى طحان” و “ماهر المصري” أن يصعدا الى المسرح، ليطلب ماهر يد حبيبته أمام الجمهور وشهد مروان خوري على هذه اللحظة المميزة، الأمر الذي أثار حماس الحضور وبث المحبة في أرجاء السهرة.

في نهاية السهرة، توجه مروان خوري إلى الغرفة الخاصة به قبل أن يغادر المكان، وفوجئ بإحتشاد جماهيري أمام غرفته وذلك لرؤيته عن قرب وإلتقاط الصور التذكارية معه ، ولم يتردد في استقبالهم برحابة صدر دون كلل او ملل ولبى طلبات عشاقه بتواضع شديد.