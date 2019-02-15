نيللي كريم و”الفرصة الاخيرة”

بعد ان كان من المقرر ان تغيب عن شهر رمضان 2019، اتخذت الممثلة نيللي كريم قرارها بالظهور في الشهر الفضيل حيث ستطل بمسلسل جديد يحمل عنواناً مبدئياً وهو “الفرصة الأخيرة”، اخراج احمد مدحت، كتابة عمرو الدالي، واحمد وائل وانتاج جمال العدل.

المسلسل سيشكل مفاجأة عند الجمهور لناحية التشويق في نصه، اضافة الى مغامرات كثيرة.

وكما سبق ووعدت نيللي الجمهور ان المسلسل سيكون من النوع الكوميدي خاصة بعدما اطلت في السابق بعدة مسلسلات فيها ألم وحزن وقالت “المسلسل مافيش نكد خالص بس ضحك”.

تطل نيللي بالمسلسل في قالب كوميدي حيث ستظهر بصورة لم يسبق ان ظهرت بها في السابق ابداً.

المسلسل بطولة نيللي كريم وآسر ياسين ونخبة من وجوه الدراما.

نذكر ان “كريم” كانت قد اطلت في رمضان 2018 بمسلسل يحمل عنوان “اختفاء”.