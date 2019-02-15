بعد رحيلها.. 20 صورة ترصد تاريخ وأعمال نادية فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
رحلت الفنانة الكبيرة نادية فهمي، عن عالمنا صباح أمس الخميس، عن عمر ناهز التاسعة والستين عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، تاركة إرثًا فنيًا كبيرًا.
وشُيع مساء أمس، جثمان الفنانة نادية فهمي، من مسجد السيدة نفيسة، بعدما أقيمت صلاة الجنازة على روحها عقب صلاة العصر.
وحرص طليقها الفنان سامح الصريطي على حمل الجثمان، وسط غياب نجوم الفن عن الجنازة.
ومن المقرر إقامة عزاء الفنانة الراحلة، عقب صلاة المغرب مساء اليوم الجمعة، بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.
ونرصد لكم في هذا التقرير صور من حياة وأعمال الفنانة الراحلة.
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