11 صورة ترصد احتفال نجوم الفن بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

احتفل العالم بالأمس بعيد الحب، الموافق 14 فبراير من كل عام، إحياءً لذكرى القديس "فلانتاين".

وحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم، صورًا لهم يهنئونهم فيها بعيد الحب.

ونرصد لكم صور نجوم الفن عبر حساباتهم الشخصية بموقع إنستجرام، وهم يحتلفون بعيد الحب.