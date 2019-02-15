محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
احتفل العالم بالأمس بعيد الحب، الموافق 14 فبراير من كل عام، إحياءً لذكرى القديس "فلانتاين".
وحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم، صورًا لهم يهنئونهم فيها بعيد الحب.
ونرصد لكم صور نجوم الفن عبر حساباتهم الشخصية بموقع إنستجرام، وهم يحتلفون بعيد الحب.
كانت هذه تفاصيل خبر 11 صورة ترصد احتفال نجوم الفن بعيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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