بالصور.. برلين السينمائي يكرم تشارلوت رامبلينج بجائزة الدب الذهبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الممثلة البريطانية تشارلوت رامبلينج، الخميس، إنها تأثرت لحصولها على جائزة الدب الذهبي عن مجمل إنجازاتها خلال مهرجان برلين السينمائي.



والممثلة التي تبلغ من العمر 73 عاماً، والتي بدأت مسيرتها الفنية كعارضة أزياء، اشتهرت بلعب أدوار البطولة في أفلام فنية غير تجارية.







وذاع صيتها بعد أن لعبت دور ناجية من معسكر تعذيب في فيلم "ذا نايت بورتر" من إخراج ليليانا كافاني عام 1974.





ولعبت دور البطولة في أفلام أخرى مثل "جورجي جيرل" مع لين ريدجريف عام 1966 و"ستارداست ميموريز" من إخراج وودي آلن عام 1980 إضافة لعدة أفلام من إخراج الفرنسي فرانسوا أوزون في الألفية الجديدة.

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وفي 2015، حصلت رامبلينج على جائزة الدب الفضي من مهرجان برلين عن دورها كزوجة في الفيلم الرومانسي الدرامي "45 عاماً" من إخراج أندرو هاي والذي يدور عن زوجين ينتهي زواجهما بكارثة مع استعدادهما للاحتفال بعيد زواجهما الـ45.





وقالت رامبلينج خلال مؤتمر صحفي في برلين: "أنا سعيدة للغاية لحصولي على الدب (الذهبي) لأنني أملك الفضي".





ووصف ديتر كوسليك مدير مهرجان برلين رامبلينج بأنها "أيقونة السينما غير التقليدية والمثيرة".