الهندي أنش باجري لـ"العين الإخبارية": الجمهور العربي هو الأقرب لقلبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من أن عمره الفني لم يتجاوز بضعة أعوام، إلا أن نجم الدراما الهندية أنش باجري نجح في الاستحواذ على قلوب الجماهير ليس فقط في الهند ولكن العالم العربي أيضاً.

وفي حواره لـ"العين الإخبارية" تحدث أنش باجري عن كواليس دخوله إلى عالم الفن، كما كشف علاقته بالجمهور العربي.







متى اكتشفت موهبتك الفنية؟

تربيت وسط أسرة بعيدة عن الفن في مدينة نيودلهي، ولكن منذ أن كنت طفلاً وجدت شغفاً كبيراً تجاه الفن، فكنت دوماً البطل الأول لمسرح المدرسة والجامعة، وكان أهلي يظنون أن الموهبة ستقف عند هذا الحد، لكنني أسير وراء حلمي أينما كان ومهما كانت صعوبته، لذلك قررت أن أنتقل إلى مومباي وكانت تلك البداية.

هل كان انضمامك إلى عالم الإعلانات بوابة الدخول إلى بوليوود؟

انضممت إلى عالم الإعلانات بعد العديد من العروض القوية، وخلال سنوات قليلة قمت ببطولة أكثر من ١٥٠ إعلاناً، وأصبحت نجم إعلانات تصعب منافسته، وكنت أنتظر طوال الوقت الفرصة المناسبة حتى اختارني المنتج الكبير راشمي شارما في أول تجربة سينمائية، وهي فيلم "دايز أوف تافري"، وهنا بدأت مشواري في عالم التمثيل.

هل توقعت عدم تحقيق الفيلم إيرادات مرتفعة رغم النجاح؟

الفيلم عرض في توقيت عرض فيلم "بينك" للنجم أميتاب باتشان؛ فكان من الطبيعي أن يتأثر ولكنه لم يفشل، وهذا هو المهم بالنسبة لي خصوصاً أنه التجربة الأولى، وأعتقد أنني حققت نجاحاً كبيراً لأنه حتى النجوم الكبار تتأثر بمواعيد عرض أفلامها مع الأفلام المنافسة.

كيف دخلت إلى عالم الدراما؟

في البداية كنت رافضاً تماماً العمل في التلفزيون، ولكن دور البطولة في مسلسل "ديل تو هابي هاجي" كان بالفعل مختلفاً، وشعرت بأن شخصية روكي البطل تستفزني لتقديمها، حيث إن أسباب رفضي للعمل في التلفزيون هو أنني لا أود الظهور كبطل خرافي يتصرف كالأنبياء ولا يخطئ، كنت أبحث عن دور يجعلني بشراً أقوم بأفعال خير وشر وهذا ما وجدته في روكي.

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هل تعتبر شخصية روكي قريبة من شخصيتك؟

لا، ليس بالشكل الكامل، ولكن روكي به الكثير من التناقضات كما أنه سريع في إصدار الأحكام، وأنا على العكس، لذا يمكن أن يكون صديقي في الحياة الذي أود توجيهه لكنه ليس أنا.

هل كنت تتوقع هذا النجاح للمسلسل سواء في الهند أو الوطن العربي؟

لكي أكون منصفاً توقعت النجاح، ولكن ليس بهذا القدر، وعلى الرغم من أنني أقدم شخصية رمادية والبطل به سلبيات كثيرة، فإن الجمهور تفاعل معي ودخلت قلبه، وهذا أمر يجعلني سعيداً للغاية.

ماذا عن ردود أفعال معجبيك في الوطن العربي؟

بصراحة، المعجبون العرب، خصوصاً الفتيات منهم، تسببوا في صدمتي وانبهاري في الوقت نفسه، فهن سبب اشتعال صفحاتي على السوشيال ميديا، خصوصاً "أنستقرام"، وقدمت إحداهن تصميماً لفيديو لي كان في غاية الروعة، كذلك الرسائل التي أتلقاها يومياً ومنها رسائل باللغة العربية أترجمها حتى أعرف مضمونها، وكل هذا الحب جعل الجمهور العربي الأقرب إلى قلبي.

وكيف كانت تجربتك في برنامج "نيكست سوبر ستار"؟

انضممت للبرنامج بعد مرتين اتصال من فريق العمل، فقد رفضت في المرة الأولى، ولكن عندما سمعت أن المخرجين الكبيرين كاران جوهار وروهيت شيتي سيقومان بالإشراف على عملي، وجدتها فرصة جيدة للاستفادة من تلك الأسماء الرنانة، وبالفعل كنت نجم البرنامج، وكانت تجربة رائعة لي.

هل ستترك عالم الإعلانات بعد نجاحك في الفن؟

إطلاقاً، فأنا أهوى الإعلانات، وحالياً ليس لدي وقت بسبب المسلسل، فنحن نبدأ التصوير من الصباح وحتى الساعات الأولى من الليل لذلك أعطي كل تركيزي مع المسلسل، ولكنني لن أعتزل الإعلانات.