سامح حسين وساندي يحتفلان بـ"عيش حياتك"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: احتفل الفنانان سامح حسين وساندي بالعرض الأول لفيلمها الجديد "عيش حياتك" الذي أُقيمَ بضاحية التجمع بحضور فريق عمل الفيلم الذي كتبته وسام حامد زوجة "حسين" واستقبلته الصالات المصرية اعتباراً من مساء أمس.

وحضر العرض الخاص مجموعة من الفنانين منهم سامية الطرابلسي وأحمد حلاوة من الابطال، بالإضافة إلى سعد الصغير، حنان مطاوع، وهاني رمزي الذين حرصوا على القدوم ومشاهدة العمل لتهنئة أبطال العمل.

هذا وتدور أحداث "عيش حياتك" في إطارٍ اجتماعي كوميدي حول إبراهيم الشخص المتحفظ طوال الوقت، والذي يسافر مع داليا زميلته من أجل تصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، ويكون لديه رغبه في تغيير صورته بعين ابنه الذي يحب زوج طليقته أكثر منه.