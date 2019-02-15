بيومي فؤاد يؤكّد ابتعاده عن تقديم البرامج بسبب الإرهاق

كشف الفنان بيومي فؤاد عن سعادته الغامرة بنجاح برنامجه الوحيد في حياته "بيومي أفندي"، وفوزه بجائزة أفضل برنامج كوميدي لعام 2018 من مجلة "ديرجست"، مشيرا إلى أنه وبرغم النجاح الكبير الذي حققّته البرنامج، ولكنه لن يتجه إلى تقديم البرنامج الفترة المقبلة لكونها مرهقة ومتعبه جدًا.

وأعلن بيومي لـ"لايف ستايل" أنه انتهي من تصوير فيلمه "نادي الرجال السري" مع النجم كريم عبد العزيز، وينتظر طرحه خلال موسم أجازة منتصف العام بدور العرض السينمائية، ويشارك في بطولته كلا من غادة عادل، وماجد الكدواني، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتّار، وإخراج خالد الحلفاوي.

وأفاد فؤاد انه يواصل تصوير فيلم" سبع البرمبة" مع النجم رامز جلال خلال الفترة الحالية، ويشارك في بطولته كلا من محمد ثروت ومحمد عبد الرحمن ومها أبو عوف وجميلة عوض وبدرية طلبة ونور قدري، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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