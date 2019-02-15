محمد علي رزق عن نادية فهمي: "أول واحدة مثلت معاها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان محمد علي رزق، الفنانة نادية فهمي، التي غادرت عالمنا صباح أمس الخميس، بعد صراع مع المرض.

ونشر رزق عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، 3 صور لنادية في إطار واحد، معلقًا: "البقاء لله وحده.. رحلت الأستاذة نادية فهمي.. أول واحدة مثلت معاها وأنا في تالتة ثانوي لما كنت بشتغل في مسلسلات ستوديو الطفل في صوت القاهرة".

وتابع: "كانت طيبة أوووي.. أول واحدة قالت لأمي سيبيه يمثل ده شاطر.. قعدت فترة طويلة تكلم أمي من وقت للتاني علشان تطمن عليا.. وأمي كانت بتكلمها كتير برضه.. كنت بفرح أوي لما أبقى راجع البيت وألاقي أمي بتقولي نادية فهمي بتسلم عليك وبتقولك شد حيلك"، وطلب من أصدقائه ومتابعيه قراءة الفاتحة على روحها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.