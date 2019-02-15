فيديو.. محمد حماقي يتسبب في إحراج بوسي على الهواء

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محمد حماقي-ارشيفيةكتبت -تغريد سيد:
تسبب المطرب محمد حماقي ، في إحراج المطربة الشعبية بوسي علي الهواء.
فقالت المطربة و الإعلامية "أروي"من خلال برنامج "تحت السيطرة"المذاععلي فضائية "النهار"، أنها عندما تجولت في الحساب الشخصي للمطرب الكبير"محمد حماقي"علي موقع الصور
فردت"بوسي"، قائلة :" ليه يا حماقي كده بتحطني في موقف محرج ليه ، ده احنا صحاب مش كده".
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