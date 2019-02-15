فيديو.. محمد حماقي يتسبب في إحراج بوسي على الهواء

محمد حماقي-ارشيفية

كتبت -تغريد سيد:

تسبب المطرب محمد حماقي ، في إحراج المطربة الشعبية بوسي علي الهواء.

فقالت المطربة و الإعلامية "أروي"من خلال برنامج "تحت السيطرة"المذاع

علي فضائية "النهار"، أنها عندما تجولت في الحساب الشخصي للمطرب الكبير"محمد حماقي"علي موقع الصور"إنستجرام"، ولم تجده مهتم بالمنشورات التي تنشرها له المطربة "بوسي".

فردت"بوسي"، قائلة :" ليه يا حماقي كده بتحطني في موقف محرج ليه ، ده احنا صحاب مش كده".

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