شاهد… ماذا قالت عبير صبري عن ازمة خالد يوسف بعد تسريب الافلام الاباحية؟

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 04:01 صباحاً -
رفضت الفنانة المصرية عبير صبري التعليق على الازمة التي يتعرض المخرج خالد يوسف بعد تسريب عدد من الفيديوهات الاباحية له.
وقالت عبير صبري، ردا على سؤال خلال مقابلة مع موقع فوشيا، عن رأيها في أزمة خالد يوسف: “لا تعليق ربنا ان شاء الله يعني يساعد الناس كلها على اي موقف ينحطوا فيه ويكون مش كويس”.
وعن سبب عدم تعرضها لشائعات, قالت ان السبب هو انها تعرف كيف تحافظ على اسمها وطريقة ظهورها للناس وتتجنب ان تضع نفسها في المكان الخطأ.
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