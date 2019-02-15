تركيا تنشر صورة “المتعاون المحلي” المتورط في إخفاء جثة خاشقجي

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 04:01 صباحاً -

نشرت الشرطة التركية، اليوم الخميس، صورة المتعاون المحلى “الحانوتى”، الذي قام باستلام جثة الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجى، عقب مقتله داخل قنصلية الرياض في إسطنبول.

وكانت الشرطة التركية قد نشرت نهاية عام 2018 صورة مصطفى المدني، الذي قيل أنه ارتدى ملابس خاشقجي بعد مقتله، وبجواره شخص يرتدي معطفا به غطاء للرأس، ولكنه لم تؤكد هويته قبل اليوم، حيث أفصحت عن أنه المتعاون المحلي في قتل الصحفي السعودي، وفقا لصحيفة “يني شفق” التركية.

وتظهر الصور التي تم نشرها أن كيس ملابس شبيه خاشقجي، كانت بيد المتعاون المحلي.

وفي الأيام الأولى للتحقيقات المتعلقة بمقتل جمال خاشقجي، صرحت السعودية بوجود متعاون محلي، لكن النيابة في المملكة التي تباشر التحقيقات مع فريق الإغتيال لم تقدم أي بيان أو تعاون بالرغم من جميع دعوات تركيا.

وأضاف التقرير، أن فريق الاغتيال يستطيعون القضاء بشكل كامل على الحمض النووي في فرن تصل درجة حرارته إلى ألف درجة وهي كفيلة بمحو كافة ذرات الحمض النووي.

ويرجح التقرير أن مسئولي الأمن يتوقعون احتمالية حرق جثة خاشقجي بعدما تم تقطيعها.

وأكد التقرير أنه تم تنظيف الأماكن في القنصلية وفي منزل القنصل بعد الجريمة لطمس الأدلة.

وحسب ما ذكر التقرير عن تقديرات الأمن التركي في إسطنبول أنه لو قام موظف في القنصلية بالتبليغ عن وجود شخص ينتظر خاشقجي في الخارج لكانوا استدرجوا خطيبته “خديجة جنكيز” بأية حجة وقتلوها.