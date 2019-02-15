القاهرة - محمد عمار
أعلن الفنان أحمد صلاح السعدني أنه حزن لرحيل الفنانة نادية فهمي، موضحا أنه كان محظوظا في التعامل معها في فيلم "برتيتا".
وأكد السعدني في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، أنها كانت فنانة ملتزمة ولم كانت تنظر إلى حجم الدور ولكنها كانت تنظر إلى المضمون، مشيرا إلى أنها كانت دائما تسأل على والده في وقت صحتها.
وأوضح السعدني أن والده الفنان الكبير صلاح السعدني كان يعتز بها كثيرًا كفنانة، بخاصة أنها قدمت معه مسلسل "أرابيسك" وكان دورها قوي حيث كانت تقوم بدور شقيقته، مشيرا إلى أن الفن فقد فنانة مهمة في مجال الأداء المتنوع، وعلى الرغم من إمتناعها عن التمثيل فترة إلا أن الجمهور يتذكرها بأعمالها الخالدة داعيا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
:أحمد السعدني يعبر عن سعادته بنجاح "الكبريت الأحمر"
السعدني يكشف حياة والده بعد اعتزال الفن
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدني يؤكد أن الفنانة نادية فهمي كانت ملتزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.