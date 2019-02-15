غرّدت الفنانة اليسا عن أهمية زيارة الطبيب النفسي، قائلة عبر حسابها على "تويتر" "البيضة الشهيرة، ليدي غاغا، ميشيل أوباما وآخرون.. تجمعهم قضيّة واحدة: دعم الصحة النفسيّة.. وأنا أيضًا، إذا إحتجتم إلى المساعدة أطلبوها".
وتابعت إليسا "الصحة النفسيّة منّا للمجانين متل ما قالولنا , الطبيب النفسي متل حكيم الأسنان، لازم نزورو دوريًا لنكون مرتاحين وبعاد عن الإكتئاب والإنهيار , كلكّن ارفعوا الصوت معنا لدعم الصحة النفسيّة ".
قد يهمك أيضاً :
وائل كفوري يكشف حقيقة عدم تفاعله مع مرض إليسا
إليسا تخصص "مقاعد مجانية" في حفلتها لمريضات السرطان
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا توعّي بأهمية زيارة الطبيب النفسي عبر "تويتر " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.