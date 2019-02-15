إليسا توعّي بأهمية زيارة الطبيب النفسي عبر "تويتر "

غرّدت الفنانة اليسا عن أهمية زيارة الطبيب النفسي، قائلة عبر حسابها على "تويتر" "البيضة الشهيرة، ليدي غاغا، ميشيل أوباما وآخرون.. تجمعهم قضيّة واحدة: دعم الصحة النفسيّة.. وأنا أيضًا، إذا إحتجتم إلى المساعدة أطلبوها".

وتابعت إليسا "الصحة النفسيّة منّا للمجانين متل ما قالولنا , الطبيب النفسي متل حكيم الأسنان، لازم نزورو دوريًا لنكون مرتاحين وبعاد عن الإكتئاب والإنهيار , كلكّن ارفعوا الصوت معنا لدعم الصحة النفسيّة ".

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