- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة العالمية جينفر أنيستون عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها، تحمل فيها عددًا من البالونات.
وعلقت جينفر على الصورة: "50 عاما من الطفولة".
يُذكر أن الفنانة العالمية جينفر أنيستون احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الخمسين، في حفل حضره زوجها السابق براد بيت متخفيا ما جعل الصحافة تهتم بالحفل.
صورة.. جينفر أنيستون تحتفل بعيد ميلادها الخمسين
كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة العالمية جينفر أنيستون عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها، تحمل فيها عددًا من البالونات.
وعلقت جينفر على الصورة: "50 عاما من الطفولة".
يُذكر أن الفنانة العالمية جينفر أنيستون احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الخمسين، في حفل حضره زوجها السابق براد بيت متخفيا ما جعل الصحافة تهتم بالحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. جينفر أنيستون تحتفل بعيد ميلادها الخمسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.