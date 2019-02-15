محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة العالمية جينفر أنيستون عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها، تحمل فيها عددًا من البالونات.

وعلقت جينفر على الصورة: "50 عاما من الطفولة".

يُذكر أن الفنانة العالمية جينفر أنيستون احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الخمسين، في حفل حضره زوجها السابق براد بيت متخفيا ما جعل الصحافة تهتم بالحفل.

صورة.. جينفر أنيستون تحتفل بعيد ميلادها الخمسين

كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة العالمية جينفر أنيستون عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها، تحمل فيها عددًا من البالونات.

وعلقت جينفر على الصورة: "50 عاما من الطفولة".

يُذكر أن الفنانة العالمية جينفر أنيستون احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الخمسين، في حفل حضره زوجها السابق براد بيت متخفيا ما جعل الصحافة تهتم بالحفل.