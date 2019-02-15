صور.. نجوم بوليوود في عزاء والدة المخرج فيكرام فادنيس

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

حضر العديد من الشخصيات الفنية والسينمائية في بوليوود مثل كارينا كابور خان وكاريسما كابور، وشویتا باتشان ناندا، وسانجاي ليلا بهنسالي وآخرون اجتماع للصلاة على والدة مصمم الأزياء والمخرج السينمائي المعروف فيكرام فادنيس، التي توفيت يوم الأحد 10 فبراير

كما شوهد كذلك في الصلاة التي أقيمت بأحد الفنادق في مومباي الممثلين التلفزيونيين جورتي شودري وسونيل غروفر أيوشمان خورانا، آثيا شيتي، وريتيش ديشموخ، سهى على خان، انجاد بأيدي، نيها دوبيا.

وكان من بين الذين شوهدوا أيضًا، شقيق سلمان خان وشقيقته، ارباز والفيرا، ومخرجا الأفلام عباس-موستان، وزوجة تشونجي، بهافانا.

وقد احتفل فادنيس phadnis مؤخرا بخط إنتاج جديد، تزامنا مع حدث الأزياء الكبرى “أسبوع لاكمي للموضة”، والتي حضرها ريتيش ديشموخ kriti sanon كريتي سانون riteish deshmukh، وسوشميتا سين.

فادنيس phadnis، الذي قدم أول فيلم له من اخراجه في 2017 مع الفيلم المهاراتي “هرودايعنتر”، يخطط في الوقت الحالي لفيلمه الثاني، يقول في مقابلة سابقة: “سوف أبدأ تصوير فيلمي المقبل في 20 فبراير.