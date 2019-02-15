صور.. ديبيكا بادوكون تحتفل بالفلانتين

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

لم يتخل النجم الهندي رانفير سينغ عن التعليقات المليئة بالحب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram لزوجته ديبيكا بادوكون Deepika Padukone.

ربما غيّر الممثلان رانفير سينغ وديبيكا بادكون وضعهما بعد الزواج، لكن تدويناتهما الشخصية على صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعي تدل على استمرارها كما كان من قبل.

يوم الثلاثاء، نشرت النجم ديبيكا بادوكون Deepika Padukone صورة جديدة في أثناء حضورها إحدى حفلات توزيع الجوائز.

ورغم غياب زوجها النجم الشاب رانفير سينج، الذي يتواجد حاليًا في دلهي للترويج لفيلمه الجديد Gully Boy، لم يفوته أن يعلق على اطلالة زوجته الحسناء يمكن أن بشكل شاعري على Instagram.

ردًا على صورة لطيفة شاركتها بادوكون عبى حسابها بالانستجرام، نشر رانفير تعليقا تذكر في الأغنية الرومانسية الشهيرة لكيشور كومار Aise Na Mujhe Tum Dekho التي عرضت عام (1977)

عندما سئلت عن خطط عيد الفلانتين، قالت ديبيكا لوسائل الإعلام: “أعتقد أنني سأشاهد فيلم Gully Boy الذي يصدر في عيد الحب. كما سيكون بزيارة أهلي في المدينة، لذا سأقضي اليوم معهم “.

وفي حديثه عن زوجته، قال رانفير لصحيفة هندوستان تايمز في مقابلة: ” كنت أن وديبيكا في علاقة منذ ست سنوات، لذلك، على مدى هذه الفترة نمت قصة حبنا وتطورت”.