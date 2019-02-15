ياسمين عبدالعزيز تتلقى هدية بمناسبة الفلانتين وطليقها يعلق.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز الجدل بعدما أعلنت تلقيها هدية الفلانتين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

حصلت ياسمين على باقة كبيرة من الزهور الحمراء على شكل قلب، وكتبت تعقيبا على الصورة: «ما تشوف جوزك يا إسماعيل بيه»، كما نشرت بطاقة مكتوب عليها «احبك يا ياسو»، وعلقت قائلة: «يرضو لا».

ثم نشرت ياسمين صورة لأم كلثوم مكتوب عليها جزء من أغنيتها «فات الميعاد» الذي تقول فيه: «عايزنا نرجع زى زمان.. قول للزمان أرجع يا زمان»، فاتجهت أذهان الجمهور إلى أن طليقها هو مرسل الهدية.

محمد حلاوة نشر فيديو له مع زوجته الفنانة ريهام حجاج قال فيه إن هناك من يقول إنه يرسل ورد إلى الآخرين في عيد الحب، ولكنه لا يرسل الورد إلا لزوجته فقط.

كانت الممثلة ياسمين عبد العزيز أعلنت منذ فترة أنها انفصلت رسميا عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وجاء في بيان إعلامي من الممثلة الكوميدية أن طلاقها وقع منذ عام تقريبا.

الفنانة ريهام حجاج نشرت بعد ذلك صور لها مع محمد حلاوة وأعلنت زواجها منها، وكشفت أن علاقته بياسمين انتهت تماما وأنه طلقها 3 مرات متتالية، ودافعت عن كل من اتهمها بأنها خاطفة رجال.