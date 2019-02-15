صور.. تكريم إلهام شاهين ومحمود حميدة في حفل توزيع استفتاء السينما المصرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، حفل توزيع جوائز استفتاء السينما المصرية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بسينما الحضارة بدار الأوبرا، وذلك بعد توقف دام 20 عامًا.

واختارت إدارة الجمعية الفنان عزت العلايلي «ضيف شرف» تلك الدورة، إضافة إلى تكريم الفنانين إلهام شاهين، بوسي، محمود حميدة، الكاتب بشير الديك، والمخرج علي بدر خان.

كما حضر الحفل لجنة التحكيم التي ضمت مدير التصوير سعيد شيمي رئيسًا، وعضوية دكتور عصام الشماع، المؤلف ناصر عبدالرحمن، الناقد محمود عبدالشكور، الفنان أحمد وفيق.

وحصد فيلم «يوم الدين»، للمخرج أبو بكر شوقي جائزة أفضل فيلم، بينما حصل بطلا الفيلم نفسه راضي جمال والطفل أحمد عبدالحافظ على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما حصل الفنان جلال العشري على شهادة تقدير خاصة عن دور الأب والد بشاي في فيلم «يوم الدين».

كما فاز مخرج الفيلم أبو بكر شوقي بجائزة أفضل إخراج عمل أول، وكذلك جائزة أفضل سيناريو، فيما حصل مروان حامد على جائزة أفضل إخراج عن فيلم «تراب الماس»، وعن الفيلم نفسه حصل الفنان ماجد الكدواني على جائزة أفضل ممثل دور أول.

فيما نال الفنان شريف دسوقي جائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلم «ليل خارجي»، وحصلت الفنانة غادة عبدالرازق على أفضل ممثلة دور أول عن فيلم «حرب كرموز»، بينما حصلت الفنانة دلال عبدالعزيز على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن فيلم «كارما»، وفاز الفنان مصطفى خاطر بجائزة أفضل ممثل صاعد عن فيلم «طلق صناعي»، وميرهان مجدي على أفضل ممثلة صاعدة عن «ورد مسموم».

وجاءت جائزة أفضل تصوير مناصفة بين رءوف عبدالعزيز عن فيلم «كارما»، وفيدريكوسيشكا عن فيلم «يوم الدين»، بينما حصل الموسيقار هشام نزيه على

جائزة أحسن موسيقى تصويرية عن «تراب الماس»، وأفضل ديكور لمحمد أمين عن فيلم «طلق صناعي»، وأحسن مونتاج للمونتير باهر رشيد عن فيلم «حرب كرموز».