الليلة.. محمد حماقى يحيى حفل "الفلانتين" مع مايا دياب بالقاهرة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم محمد حماقى، حفلاً غنائيًا احتفالاً بـ"عيد الحب" مساء الليلة، داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، وذلك بصحبة فرقته الموسيقية، وتشهد كواليس الحفل استعدادات من نوع خاص باعتباره أضخم السهرات الغنائية فى هذه الليلة، والذى يحظى باهتمام كبير من قبل محبيه ومعجبيه، ويأتى حفل حماقى تزامنًا مع تصدر ألبومه الجديد "كل يوم من ده" المركز الاول فى المبيعات والمشاهدات.
ومن المقرر أن يحضر الحفل شخصيات عامة وفنانون وإعلاميون احتفالاً مع حماقى بألبومه، فضلاً عن عدد كبير من الجالية العربية المتواجدة فى مصر، وتشارك أيضًا فى الحفل النجمة اللبنانية مايا دياب فى الجزء الثانى من الحفل .
يشار إلى أن محمد حماقى طرح ألبومه بعنوان "كل يوم من ده"، وتضمن الألبوم 20 أغنية، وتعد المرة الأولى فى تاريخ الغناء يطرح مطرب هذا الكم من الأغانى فى البوم واحد، وتعاون حماقى مع عدد من الشعراء والملحنين، على رأسهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وتامر حسن.
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