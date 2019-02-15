شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فى 2007 وأنيميشن..تعرف على الفيلم المفضل لـ ديفيد بيكهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر ديفيد بيكهام واحد من ألمع الأسماء فى العالم لما له من قيمة كبيرة اكتسبها من سنوات لعب كرة القدم حتى أصبح من أبرز نجوم الموضة، وشكل مع زوجته فيكتوريا ثنائى لامع من حيث الثروة والإعلانات لمختلف البراندات ، ولكن هل تعلم الفيلم المفضل لـ ديفيد بيكهام الذى يفضل مشاهدته دائماً فى أوقاته فراغه، هذا ما نتعرض له خلال السطور التالية لرجل تخطت شهرته عالم الكرة حتى صار أشبه بنجوم هوليود وينافسهم.





كابتن منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد الانجليزي الذى لعب لأعرق أندية العالم من اليونايتد إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان وميلان وكتب معهم جميعاً أروع القصص والبطولات، كشف خلال أحد حواراته السابقة عن فيلمه المفضل فى السينما أن فيلم الانيميشن الشهير Ratatouille أو "خلطبيطة بالصلصة" هو عمله المفضل، ورغم طرحه من عام 2007 قبل 12 عاما إلا أنه ما زال الأفضل بالنسبة إليه.