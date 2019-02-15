شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تشييع جثمان الفنانة نادية فهمى من السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع منذ قليل جثمان الفنانة الراحلة نادية فهمي، من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة على روحها عقب صلاة العصر، واستقبل زوجها السابق الفنان سامح الصريطي، المعزين أمام مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب نجوم الفن عن حضور الجنازة.

ورحلت نادية فهمي عن عالمنا اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع المرض، حيث قضت آخر عامين من عمرها داخل بالمستشفى؛ بسبب تدهور حالتها الصحية.

وتزوجت نادية فهمى من الفنان سامح الصريطي، ولديها منه ابنتان، آية ، وابتهال التي تعمل في مجال التمثيل، وانفصلت عنه بعد زواج دام 25 عامًا، ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الجمعة بمسجد عمر مكرم.