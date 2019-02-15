شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب وجد وحب.. سهير البابلى تحتفل بعيد ميلادها فى الفالانتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة سهير البابلى، اليوم الخميس 14 فيراير، بعيد ميلادها الذى يتزامن مع احتفالات عيد الحب، وعندما تأتى في مخيلتنا صورة البابلي، نتذكرها وهى تغنى مع العندليب أغنية "ضحك ولعب وجد وحب" من فيلم يوم من عمرى، تلك الأغنية المليئة بالحب، وتعتبر بوابة عبورها إلى الشهرة.

تلعب الصدفة دورا مهما فى مشوار سهير البابلى الفنى، إذ أن آخر أعمالها مسلسل "قلب حبيبة" المفعم بالحب، وكأن الحب يصاحبها في مشوارها الفني، ولا ننسى أيضا دورها في مدرسة المشاغبين عندما استطاعت أن تحتوى الطلبة بالحب لتصنع منهم رجالاً .

الفنانة سهير البابلي

يذكر أن سهير البابلي ، بدأت مسيرتها الفنية بالتحاقها بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح، وقدمت مسرحية (شمشون وجليلة) ومسرحية (سليمان الحلبي)، وشاركت في بطولة مسرحية مدرسة المشاغبين و(نرجس)، و(ريا وسكينة)، و(على الرصيف)، و(نص أنا ونص أنت)، و(الدخول بالملابس الرسمية)، و(عطية الإرهابية). (بكيزة وزغلول).

بدأت البابلي، مسيرتها مع السينما المصرية في وقت مبكر باشتراكها في فيلم صراع مع الحياة عام 1957ولم تكمل وقتها عامها العشرين ، وقدمت حوالي 42 فيلما خلال مسيرتها الفنية وكان آخر أفلامها فيلم "يا ناس يا هووو" عام 1991.