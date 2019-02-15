شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أوزى أوزبورن تطمئن الجمهور على صحة مغنى الروك البريطانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شارون أوزبورن أن زوجها مغني الروك البريطاني أوزي أوزبورن، الآن بصحة جيدة ويتعافى في المنزل ، و ذلك بعد أن ترك غرفة العناية المركزة في احدي المستشفيات الموجودة بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية ، و ذلك حسب موقع " rollingstone " .
يذكر أن نهاية شهر يناير الماضي أضطر أوزي أوزبورن لأخذ فترة راحة من جولاته الغنائية "No More Tours 2" بسبب سوء حالته الصحية ، و قرر أن يؤجل الحفلات المقرر إقامتها في بريطانيا وأوروبا من جولته بعد أن قام طبيبه بتشخيص إصابته بالتهاب في الجهاز التنفسي العلوي يمكن أن يتطور إلى التهاب رئوي إذا قام بالسفر و احياء أي حفل غنائي .
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