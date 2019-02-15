شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ...الهدية التى تلقتها فيفى عبده فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يتم تبادل الهدايا خلال عيد الحب، ولا يقتصر الأمر على العشاق فقط، حيث يمكن للأصدقاء والأقارب تبادل الهدايا ، باعتباره مظهرا أساسيا من مظاهر الاحتفال بعيد الحب، ونشرت الفنانة فيفى عبده فيديو لهدية تقلت عبارة عن 7 تمرات وكوب من الحليب الرايب.

وعبرت الفنانة فيفى عبده عن سعادتها البالغة بهذه الهدية، قائلة: أغلى هدية جاتلى فى عيد الحب"، ووجهت الشكر إلى من قدمت لها هذه الهدية التى تراها خير دليل على المحبة.