شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. الظهور الأول لوالد الفنانة رانيا يوسف .. وماذا تعلمت منه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الفنانة رانيا يوسف، فى الحلقة الثالثة من برنامجها More about Rania ، والدها فى أول ظهور له على السويشال ميديا ، مؤكدة أنها تعلمت منه الكثير، وكان ومازال يدفعها للأمام ، كما أنه يحمل روحا هادئة وراضية.

وقالت الفنانة رانيا يوسف، أنها تعتبر والدها أحن رجل فى الدنيا، كما أنه متفاهم جدا، ولا يتدخل فى قرارتها ، وهو ليس محب للماديات ، أن والدها يعيش معها فى منزلها، بعد انفصالها عن زوجها .



رانيا يوسف



رانيا يوسف مع والدها

فيما قال والد الفنانة رانيا يوسف، أن رانيا طيبة بشكل زائد عن اللازم ، الى أقصى درجة ليس مع الإنسان فقط، بل مع الحيوانات أيضا وتلك الصفة التى أعتز بها فى ابنتى،كما اننى أعتبرها صديقة.