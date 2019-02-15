شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محاولات أشرف زكى.. إنشاء فرع جديد لأكاديمية الفنون بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمحافظة الإسكندرية، وخرج القرار إلى النور بالفعل وجاء فيه: "ينشأ فرع لأكاديمية الفنون بمحافظة الإسكندرية يضم فروعًا لجميع معاهد الأكاديمية، والوحدات العلمية والتعليمية التابعة للأكاديمية بمحافظة الإسكندرية".

ويعاد تخصيص قصر الأميرة فائقة أحمد فؤاد وملحقاته الكائن بشارع ثروت بلوران بمحافظة الإسكندرية، ليكون مقرًا لفرع أكاديمية الفنون بمحافظة الإسكندرية.

ومن جانبه وجه الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الشكر لوزيرة الثقافة على جهدها المتواصل لإقامة فرع للأكاديمية بمحافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أن مثل هذه القرارات الشجاعة تصب فى النهاية فى صالح الثقافة والإبداع المصرى، الذى نحتاجه الآن لنشر الفنون بمختلف أنواعها بمختلف محافظات الجمهورية.