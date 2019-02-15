شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسين الجسمى يطرح أغنية جديدة باسم "غير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان حسين الجسمى، اليوم الخميس، أغنية جديدة باسم "غير"، وهى أغنية من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، رؤية وألحان حسين الجسمى، الأغنية التى طرحها الفنان الإماراتى عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، حققت أكثر من 27 ألف مشاهدة فى خلال الساعات الأولى من نشرها.

كلمات أغنية "غير" للفنان حسين الجسمى، هى "غرامك غير وحبك غير وحسنك فن فوق الفن.. وأنا اللى فى قفصك آسير اصوغ الحان لك وآفن.. تعال وياك خلنا انطير لا إنس ابعيد وإلا جن.. أسير لوين تبغى تسير وناخذ مالبدر مسكن.. خطير وإلا أظنّى يصير عليّه الحرب دوم اتشن.. وأنا قلبى شرات الطير بعّش افوادك امأمن.. حبيبٍ غير فى التفكير كريمٍ وإن عطى بلا مَن.. تراها الخود منك اتغير وقدام الملا تعلن بأنه لك جمال ايثير.. محال تجود به الأزمن عاروحى دوم لك تأثير.. تشرِّع فى الهوى وتسن فلو تطلب حليب الطير.. اجيبه لك وأنا ممتن أخذت العز والتقدير.. فَخَلِّك دوم متـطمّن حبيبى انت روحك غير غديت السلو لى والمن".