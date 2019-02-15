محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنانه أحمد جمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له برفقة خطيبته ديانا الخميس. وكتب جمال على الصورة: "يا من علا قلبي بها لا نوم لي في قربها". يُذكر أن الفنان أحمد جمال احتفل مع بداية عام 2019 بحفل خطبته على الإعلامية السعودية ديانا الخميس.

كانت هذه تفاصيل خبر في أول عيد حب لهما.. أحمد جمال يوجه رسالة لخطيبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.