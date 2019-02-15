إيمي سالم بالأحمر وميرهان حسين على "الأسفلت".. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة..

إيمي سالم بالأحمر

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها ترتدي فستانًا أحمر، احتفالا بعيد الحب.

محمد أنور وزوجته

نشر الفنان محمد أنور، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته "نوران"، هنأها فيها بعيد الحب.

نرمين ماهر في جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

رانيا يوسف بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة بمناسبة عيد الحب.

لوجين عمران بالقفطان المغربي

نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ترتدي قفطانًا مغربيًا.

ياسمين رئيس بالكاش مايوه

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، صورة جديدة لها وهي ترتدي كاش مايوه.

عاصي الحلاني والأصدقاء

نشر المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته ومجموعة من أصدقائهما بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.

ميرهان حسين على الأسفلت

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على الأسفلت، وعلقت: "صباح الحب".

أمير كرارة وشريف إكرامي

نشر الفنان أمير كرارة، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بحارس مرمى النادي الأهلي شريف إكرامي.

مصطفى خاطر وزوجته

نشر الفنان مصطفى خاطر، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته "روان"، احتفالا بعيد الحب.