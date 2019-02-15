محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

نشر موقع "الخليج 365" على مدار يوم الخميس 14 فبراير، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، من بينها "وفاة الفنانة نادية فهمي بعد صراع مع المرض، أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة وأشهر الأعمال التي شاركت فيها، ياسمين عبدالعزيز وطليقها يثيران الجدل في عيد الحب، إيراد فيلم قصة حب في أول أيام عرضه، لوسي تكشف عن دورها في فيلم حارة أم عبدالله، محمد مهران يتحدث عن أصعب مشاهده في مسلسله كارمن،.."، وغيرها من الأخبار التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| ميرهان حسين تحتفل بالإفراج وياسمين عبدالعزيز وطليقها يثيران الجدل بـ"عيد الحب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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