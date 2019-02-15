شاهدوا الهدية التي تلقّتها فيفي عبده في عيد الحب

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 12:58 صباحاً -

كشفت الممثلة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​ عن هدية تلقّتها من احدى السيدات، حيث انها نشرت مقطع فيديو للهدية عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن 7 حبّات من التمر وكوب حليب.

واعربت فيفي عبده عن سعادتها بهذه الهدية، حيث انها علقت قائلة: أغلى هدية جاتلي فى عيد الحب”، موجّهة الشكر لمن أرسلها لها.

ولاقى هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.