شاهدوا.. حسين الجسمي يطرح أغنية “غير”

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 12:58 صباحاً -

طرح الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ اليوم أغنية جديدة بعنوان “غير” عبر يوتيوب، وهي أغنية من أشعار مانع بن سعيد العتيبه وألحان حسين الجسمي. وحققت الأغنية 130 ألف مشاهدة خلال الساعات الأولى من نشرها.



وجاءت كلمات أغنية “غير” للفنان حسين الجسمي كالتالي: “غرامك غير وحبك غير وحسنك فن فوق الفن.. وأنا اللي في قفصك آسير اصوغ الحان لك وآفن.. تعال وياك خلنا انطير لا إنس ابعيد وإلا جن.. أسير لوين تبغي تسير وناخذ مالبدر مسكن.. خطير وإلا أظنّي يصير عليّه الحرب دوم اتشن.. وأنا قلبي شرات الطير بعّش افوادك امأمن.. حبيبٍ غير في التفكير كريمٍ وإن عطى بلا مَن.. تراها الخود منك اتغير وقدام الملا تعلن بأنه لك جمال ايثير.. محال تجود به الأزمان عاروحي دوم لك تأثير.. تشرع في الهوى وتسن فلو تطلب حليب الطير.. اجيبه لك وأنا ممتن أخذت العز والتقدير.. فَخَلك دوم متطمّن حبيبي انت روحك غير غديت السلو لي والمن”.