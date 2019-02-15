نجلاء بدر تحتفل ببدء تصوير مسلسلها الجديد بذبح عجل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية نجلاء بدر، ببدء تصوير مسلسلها الجديد «شبر مية»، بذبح عجل وذلك للتقرب من الله.

نجلاء بدر، نشرت صور لها مع العجل عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وكشفت من خلالها أن الهدف منه هو التقرب إلى الله.

وقالت في تعليقها على الصور: «بسم الله توكلنا على الله، لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله خير حافظ».

وأضافت: «قال سبحانه مخاطبا نبيه - صلى الله عليه وسلم - ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾،ويقول في سورة الأنعام ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ فالآية تقرر أن كل ما في حياة الإنسان من صلاة وذبح وغيره لا يمكن أن يكون إلا لله عز وجل وحده لا شريك له».

وتابعت: «أن هذا أمر من الله عز وجل رضى الإنسان أم أبى، لا خيار له فيه، الحمد لله، الله أكبر، ما شاء الله».

الفنانة المصرية بدأت تصوير «شبر مية»، وهو من بطولة آسر ياسين، ومراد مكرم وسارة نخلة، وأخرين، وهو من إنتاج شركة سيل ميديا للمنتجة مها سليم.

الفنانة الشابة شاركت في عدة أعمال فنية هامة، ونافست في رمضان الماضي من خلال مسلسل «أمر واقع» مع كريم فهمي، نبيل الحلفاوي، ريم مصطفى، دينا فؤاد، لطفي لبيب ومحمد عادل.

نجلاء بدر بدأت حياتها المهنية من خلال مسلسل «النوة»، ثم بدأت عملها كمذيعة، وحققت نجاحا كبيرا في هذا المجال، ولكنها ما لبثت أن اقتحمت مجال التمثيل، وقدمت عدد من الأعمال ومنها: «حكاية حياة، طرف تالت، الزوجة الثانية، على كف عفريت، حكاية حياة، قلوب»، وغيرها.