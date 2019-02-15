شارك في فيلم أمريكي وزوجاته اعتنقوا الإسلام.. حكايات عباس فارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حلت، أمس الأربعاء، ذكرى وفاة الفنان الكبير عباس فارس، أحد علامات السينما المضيئة عبر تاريخها.

في عام ١٩٠٠، وبالتحديد في حي المغربلين، ولد الفنان عباس فارس.

ولا يعلم أحد على وجه الدقة تاريخ ميلاده الحقيقي، البعض يشير أنه ولد في ٢٢ أبريل والبعض يذهب إلى كونه من مواليد ١٦ يناير، لكن المتفق عليه أن الفنان الراحل توفي في ١٣ فبراير ١٩٧٨، بعد تاريخ حافل مع الفن والإبداع والشخصيات التي لا تُنسي.

في ذكرى وفاة الراحل نرصد لكم محطات من حياة الفنان الراحل:

البداية الفنية:

بدأ الفنان الكبير عباس فارس مشواره الفني مع عدد من فرق الهواة، ثم انضم إلى فرقة جورج أبيض، وتنقل بعدها للعمل بين عدد كبير من الفرق المسرحية، منها فرقة نجيب الريحاني، فرقة مصر، الفرقة القومية".

انطلق عباس فارس في السينما عام 1929 في فيلم "بنت النيل", من تأليف وبطولة عزيزة أمير، ومن إخراج عمر وصفي، ومن المناطق البارزة في حياته مشاركته في الفيلم الأمريكي "Egypt by three" في دور "الشيخ"، ومن إخراج فيكتور ساتلوف.

وكانت آخر أعمال عباس فارس الفنية عام 1973، حين شارك بدور "زكى سليم، مرسى أبو دومة" في فيلم "العنيد" بطولة فريد شوقي وإخراج حسن الصيف.

ابنه جمال فارس

الفنان عباس فارس هو والد الفنان جمال فارس، قدم جمال بعض الأفلام مثل "وهيبة ملكة الغجر، الشرف غالي، ليلة غرام"، وتاريخه السينمائي به 7 أفلام معظمها مع والده الفنان عباس فارس.

وارتبط جمال، بعلاقة عاطفية مع "باربرا" زوجة الفنان رشدي أباظة الأجنبية، وعندما علم أباظة بذلك قرر أن يطلقها، وانتهى الأمر بزواج جمال من باربارا، وسافر جمال معها إلى بريطانيا، وعاش معها في لندن، حيث أسسا معا شركة للإعلانات، حتى وافته المنية في عام 1983.

زيجات عباس فارس

وفقًا لصحيفة "القبس الكويتية"، فالفنان الكبير عباس فارس تزوج من امرأة بريطانية بعد أن طلب منها اعتناق الإسلام كشرط لزواجه منها، فوافقت على الفور وأشهرت إسلامها، وأتت معه إلى مصر، وأنجب منها ابنه جمال وكان عباس فارس يعلمها بنفسه أصول الإسلام.

توفيت الزوجة الأولى لعباس فارس، فتزوج من شقيقتها بعد اعتناقها الإسلام وعاشت معه وربت ابن شقيقتها، كما أنجبت له ابنه الثاني إسلام.

فيلم لا يُعرض كثيرًا

من الأفلام المهمة للفنان الكبير عباس فارس فيلم "السيد البدوي" الذي يحكي قصة القطب الصوفي الكبير السيد البدوي، ويحكي الفيلم قصة السيد البدوي بدايةً من مولده بالمغرب وترحاله الدائم من أجل عبادة الله وتحصيل العلوم الدينية الإسلامية والجهاد في سبيل الله والعداوات التي صمد أمامها".

فيلم السيد البدوي