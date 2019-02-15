بريانكا شوبرا تُغضب الصحافة الهندية والسبب سلوكها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 12:02 صباحاً - ذكرت مصادر صحافية أنّ نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra أغضبت الصحافة الهندية التي شنّت هجومًا عنيفًا عليها، واصفة إياها بأنها متلاعبة للغاية وتتوقف في أيّ مكان حتى تحصل على ما تريد.



وأضافت التقارير أنّ الجميع يعرف لماذا تركت شوبرا بوليوود من دون أيّ خيار سوى المغادرة إلى هوليوود، بعد أن حاولت الاستيلاء على مكان جوري خان Gauri Khan زوجة نجم بوليوود الكبير شاروخان Shah Rukh Khan .



لكنّ جوري المرأة القوية في بوليوود ذات شبكة العلاقات المؤثرة للغاية، استطاعت التصدي لها والحفاظ على زواجها، وسرعان ما أصبحت بريانكا منبوذة في صناعة السينما عندما تضامن كاران جوهر Karan Johar المنتج الشهير مع جوري ضدها. تابعوا ايضا: كانجانا رانوت تخرج عن صمتها: من الخطأ ان يهاجمني كريش



وبحسب تلك التقارير، فقد انتقلت بريانكا إلى هوليوود، واستعانت بفريق علاقات عامة ذكي، حاولوا التسويق لها بزعم وجود علاقة مع الممثل الأمريكي توم هيدلستون، حتى أنهم حولوا فكرة وجود تلك العلاقة إلى شائعة رائجة.



ويقول تقرير إنّ شائعة علاقة بريانكا وهيدلستون جاءت لتغطي على فضيحة الحلقة الأخيرة من المسلسل الأمريكي Quantico التي قامت ببطولته بريانكا، وأضاف أنه عندما قدمت شوبرا ببطولة المسلسل الأميركي، نالت الثناء في بلدها الأم الهند، لأنها حققت قفزة في صناعة الترفيه الغربية التي لم يقم بها سوى عدد قليل من الممثلات الهنديات. تابعوا ايضا: سلمان خان يواجه مظاهرات ضدّه والسبب شجرة



وفي الآونة الأخيرة، عرض أحد أعضاء حزب "بهاراتيا جاناتا" مكافأة لقطع رأس بريانكا عن دورها في فيلم اعتقد أنها تصور المجتمع هندوسي سلبًا، كما وُجّه انتقاد لمودي في عام 2017 بتعيينه زعيمًا لأكبر ولاية هندية، وهو راهب هندوسي نُقل عنه في الماضي قوله: "إذا قام المسلمون بقتل رجل هندوسي، فسوف نقتل 100 رجل مسلم".



وتواجه شوبرا، التي ظهرت في أكثر من 50 فيلمًا، معظمها في بوليوود، ضغوطًا هائلة لتصوير الهند بشكل إيجابي في الخارج. كما تعرضت لهجوم في الهند عندما زارت أحد مخيمات الروهينغا للاجئين، لتسليط الضوء على معاناة المسلمين بدلًا من زيارة الهندوس المضطهدين. 5

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