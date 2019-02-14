وعد البحري كتب - أحمد عمرو: أحتفلت النجمة وعد البحري، بعيد الحب علي طريقتها الخاصة، حيث نشرت مقطع فيديو لها بـ"السناب شات"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بـ"السناب شات"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك". يذكر أن الفنانة السورية وعد البحري طرحت سابقا ألبوما بعنوان "فرحتي بيك"، و نال علي إعجاب قطاع عريض من جمهورها.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وعد البحري تحتفل بعيد الحب علي طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.