بالفيديو..هالة القصير تطرح أحدث أغانيها "أبشرك"

هالة القصير كتب - أحمد عمرو: طرحت النجمة هالة القصير، أحدث أغانيها بعنوان "أبشرك"، عبر قناة الرماس ميوزك بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمدالجميلي، و ألحان حازم كرم، و توزيع تراث نمير. و ألحان حازم كرم، و توزيع تراث نمير. يذكر أن المطربة السورية و نجمة "ذا فويس" هالة القصير طرحت سابقا أغنية بعنوان "عيوني حلفت"، عبر يوتيوب، و هي من كلمات سيف فارس، و ألحان عامر رأفت، و توزيع نور تيم.

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