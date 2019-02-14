التعليق الأول لرانيا يوسف بعد القبض على شبيهتها صاحبة الفيديو الإباحي

في أول رد فعل لها بعد أنباء القبض على شبيهتها المتورطة في الفيديو الإباحي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت رانيا يوسف كلمات لمن نسبه لها في وقت سابق، وتسبب في الإساءة لسمعتها.

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نشرت رانيا يوسف خبر إلقاء القبض على شبيهتها المتورطة في قضية مقاطع الفيديو الجنسية الشهيرة، وعلقت عليه: «ياترى هل عندكم دين وضمير وأخلاق وشجاعة الاعتذار على اسمي وسمعة بناتي وعرضنا اللي نهشتوه فيه على السوشيال ميديا والمواقع والجرايد والمجلات».

وتابعت: « أنا مش حقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد نهش في عرضي وعرض بناتي، أو قال عليا كلمة مسيئة في حقي أو في حق بناتي، ربنا المنتقم الجبار».