الصورة الأولى لميرهان حسين بعد خروجها من السجن

نشرت الفنانة ميرهان حسين صوراً تجمعها مع عائلتها على الصفحة الشخصية لها عبر موقع مشاركة الصور والفيديوهات «إنستغرام»، وعلقت على الصور قائلة: «وما المحبة إلا السند في أوقات الشدة... شكراً من قلبي لكل اللي سألوا عليه وتعبوا نفسهم أوي عشان يتطمنوا عليه ويطمنوني... حبكم غمرني وطمنني... شكراً أهلي شكراً صحابي شكراً جيراني شكراً جمهوري حبايبي».

والجدير بالذكر أن الفنانة ميرهان حسين تستعد لمسلسل «قيد عائلي» والذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، والذي يشارك في بطولته ميرفت أمين وعزت العلايلي وبوسي ومحمد محمود عبد العزيز وهدى وصبري وفواز، ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة.

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كما تستعد لمسلسل «علامة استفهام»، والذي من المقرر في رمضان المقبل والذي يشارك في بطولته محمد رجب ونورهان وهيثم أحمد زكي ومي سليم وإدوارد، ومن تأليف إسلام حافظ، ومن إخراج سميح النقاش.

وآخر الأعمال الدرامية للفنانة ميريهان حسين مسلسل «الأب الروحي الجزء الثاني» والذي يشارك في بطولته أحمد عبد العزيز وسوسن بدر ومحمد عادل وعمر الشناوي ومحمود متولي، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج تامر حمزة، وأيضاً شاركت في مسلسل أيوب الذي عرض في رمضان الماضي، والذي شارك في بطولته مصطفى شعبان وأيتن عامر ومحمد لطفي، ومن إخراج أحمد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير.