في عيد الحب: هذه مواصفات عريس منة فضالي المستقبلي

أكدت الفنانة منة فضالي، أنها ليست رافضة لفكرة الزواج كما يزعم البعض، وقالت: «بالعكس، أتمنى تكوين أسرة والزواج ولكني قررت عدم التسرع، خصوصًا أنني وقعت في أكثر من تجربة فاشلة».
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وأضافت «فضالي»: «لديّ مواصفات أتمنى وجودها في شريك حياتي، منها أن يكون كريماً ومتفائلاً بالحياة ويحبني ويحب عملي، وأيضًا يحترم والدتي ويحبها».
وتابعت: «أما العيب الذي لا أطيقه فهو البخل، خصوصًا أنني إنسانة كريمة، كما أنني أحب السفر وأنفق أموالي في كل شيء أحبه».
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