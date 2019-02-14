أصالة: ندمانة على هذا الشيء

تحرص المطربة السورية أصالة بمشاركة جمهورها كل ما هو جديد في حياتها الشخصية، سواء روتين يومها أو قرارتها الشخصية وحياتها الفنية، عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

صرحت المطربة أصالة عن مدى ندمها بإعطاء أشخاص أهمية أكثر مما يستحقون، فعلقت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة: «وبما إني مو نايمة كفاية وكنترول التحفظ بأقل مستوياته عندي... بدي أعترف إني ندمت كتير على إعطاء بعض الأشخاص أهمية على صفحاتي أكتر مما يستحقوا».

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وكشفت المطربة أصالة عن عدم اعتمادها على المنبه أثناء استيقاظها، فكتبت تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة: «بحياتي ما صحيت على المنبه! حتى لو نمت ساعتين، دائمًا بسبقه، مو غريبة».

الجدير بالذكر أن المطربة السورية أصالة طرحت 25 ألبوماً، وآخرها ألبومها «مهتمة بالتفاصيل» والذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تم طرحه عام 2017، ومن آخر الأغاني الوطنية للمطربة أصالة أغنية «عيش سكر وطن» والذي شاركها في الأغنية الفنان أحمد فهمي، كما أنها غنت الكثير من مقدمات المسلسلات وهي: مسلسل «صلاح الدين» عام 2001، ومسلسل «قاسم أمين» عام 2002، ومسلسل «التغريبة الفلسطينية» عام 2004، ومسلسل «نزار قباني» عام 2005، ومسلسل «أنا القدس» عام 2010، ومسلسل «السيدة الأولى» عام 2014، ومسلسل «لا تطفئ الشمس» عام 2017.