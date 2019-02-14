نيكول سابا تكشف حقيقة رفضها بطولة مسلسل عادل إمام

نفت الفنانة نيكول سابا رفضها مشاركة الزعيم عادل إمام في بطولة مسلسله الجديد «فالنتينو» حيث انتشرت أخبار تفيد أنها ستجسد البطولة الثنائية الثانية أمامه بعد النجمة دلال عبدالعزيز، وأن نيكول وقعت على عقود المشاركة، وستبدأ تصوير مشاهدها خلال الشهر الجاري، بعد عقد جلسات مع أيمن بهجت قمر مؤلف العمل، ورامي إمام مخرج العمل؛ لشرح الخطوط العريضة التي ستظهر من خلالها نيكول لجمهورها بحسب الأخبار التي تم تداولها، والتي نفتها نيكول في بيان صحفي عبر حسابها على انستقرام.

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يذكر أن نيكول شاركت عادل إمام بطولة فيلم التجربة الدنماركية، الذي شارك في بطولته خالد سرحان ومجدي كامل وأحمد التهامي وتامر هجرس، وحقق وقت طرحه نجاحًا كبيرًا بدور العرض السينمائية.

على ناحية أخرى قرر المخرج رامي إمام، تكثيف ساعات التصوير اليومية لمسلسل فالنتينو ومنع الإجازات لأبطال العمل وذلك للحاق بالعرض الرمضاني الذي لا يتبقي له إلا 3 أشهر فقط، وقد انتهى فريق العمل من تصوير جزء كبير من المشاهد الداخلية للعمل، ووصلوا إلى الحلقة الخامسة، وشارك في المشاهد التي تم تصويرها دلال عبدالعزيز وعدد من الأبطال الشباب.