شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة ينتهى من تصوير مشهد زفافه من داليا مصطفى فى "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم هانى سلامة عدد من مشاهده فى مسلسله الجديد "قمر هادى" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل وتضمنت المشاهد بقيام حفل زفاف بطل العمل على الفنانة داليا مصطفى بعد قصة حب جمعت بينهما خلال الأحداث، خلال الأحداث فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

يشار إلى أن مسلسل "قمر هادى" يجمع هانى سلامة ورؤوف عبد العزيز للمرة الثالثة على التوالى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "طاقة نور" و"فوق السحاب"، ويشارك فى "قمر هادى" كل من داليا مصطفى، ويسرا اللوزى، حمزة العايلى، هادى الجيار، محسن محيى الدين، آية سماحة، وآخرين، إنتاج سينرجى.

وفى سياق آخر تنتظر داليا بدء عرض الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير" خلال الايام المقبلة حيث تشارك فى بطولة العمل الى جانب لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.