شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هبة طوجى فى البروفات النهائية استعدادا لحفلها بالقاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تؤدى المطربة اللبنانية هبة طوجى، بصحبة الموسيقار أسامة الرحبانى، البروفات النهائية استعدادا لإحياء حفل غنائى، غداً الجمعة، بمناسبة احتفالات الفلانتين.

ويعد هذا الحفل الذى يقام على أحد مسارح التجمع الخامس، هو الحفل الثانى لهبة طوجى فى القاهرة، بعد الحفل الناجح، الذى أقيم العام الماضى بالقاهرة الجديدة، حضره عدد كبير من نجوم المجتمع والفن.

ومن المتوقع أن تغنى هبة عددا من أغانيها الرومانسية، بالإضافة إلى أغنيتها "سلم على مصر".