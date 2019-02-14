شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أفلام هتخليك تكره "عيد الحب".. اوعى تتفرج عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفكر الكثير فى قضاء ليلة رومانسية تزامنا مع عيد الحب، ويلجأ أغلبهم إلى مشاهدة الأفلام العاطفية مع شريك الحياة فى الـ valentine ، لكن هناك أفلام يمكن أن تفسد عليكما ليلة حب رومانسية تدور أغلبها حول خيانة أحد الطرفين للآخر، لذلك إليك قائمة بـ 10 أفلام مصرية وعالمية تجنب مشاهدتها فى هذا اليوم.

أرجوك أعطنى هذا الدواء

من بطولة نبيلة عبيد ومحمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوى وماجدة الخطيب ومن إخراج حسين كمال، يدور حول ماجدة (نبيلة عبيد) التى تستاء من علاقات زوجها رفعت (محمود عبد العزيز) النسائية المتكررة وتصاب بحالة نفسية سيئة تضطر إلى اللجوء إلى أحد الأطباء الذى يؤكد لها احتياجها لزيارة طبيب نفسى لعلاجها.

بالفعل تلجأ ماجدة إلى الطبيب مصطفى (فاروق الفيشاوي) عقب أن تنتابها حالة من الانهيار الذى يحاول مساعدتها ولكنها تستميله، وتحاول التقرب له ولكنه يصدها وتقع فريسة للمرض النفسى فتسوء حالتها أكثر خاصة بعد إقامتها علاقة مع أحد الشباب ، تصاب فى حادث سيارة ويتم نقلها إلى المستشفى وهناك يبدو رفعت حزنه وندمه على ما فعله طوال فترة زواجهما واعدا إياها بالتغيير وأنه سوف يصبح زوجا مثاليا ولكن القدر كان أقرب لها وتصعد روحها إلى بارئها.



ارجوك اعطنى هذا الدواء

الخائنة

الفيلم من بطولة نادية لطفى ومحمود مرسى ومن إخراج كمال الشيخ، ويدور حول "إلهام" التى تعانى من انشغال زوجها المحامى بمكتبه وقضاياه، ويتمكن أحد أصدقائه بأن يوهمها بأن زوجها يخونها مع موكلته "عايدة" بحيث يدفعها إلى خيانة زوجها الذى يشك فيها ويشرع فى مراقبتها لكنه لا يتوصل لشخصية عشيقها وتضيق "الهام" بحياتها فتنتحر وقبل أن تلفظ أنفاسها تعترف لزوجها بحبها له.



فيلم الخائنة

لوعة الحب

الفيلم من بطولة شادية وأحمد مظهر وعمر الشريف، ويدور حول (آمال) التى تتزوج من سائق القطار (محمود)، والذى يبدو جافاً، ويتعامل معها بقسوة بناءًا على نصائح أصدقائه، تشعر (آمال) بتعطش قوى للحب، رغم وجود زوجها إلى جوارها.. يسافر (محمود) إلى مدينة أخرى ويطلب من مساعده (حسن) أن يرعى زوجته أثناء غيابه، تُبدى آمال إعجاباً بأخلاق (حسن)، الذى يقوم بمراعاة مصالحها، ولا يلبث هذا الإعجاب أن يتحول إلى حب جارف خاصًة بعد إصابة (آمال) بجرح بالغ وقف أثناءه إلى جوارها وقدم لها العون.

يحاول كل منهما إخفاء وكبت مشاعره، ثم يعود (محمود) من مهمته، ويستأنف حياته الزوجية دون أن يلحظ مشاعر زوجته، يبدأ فى التغير نحوها، ويبدل من معاملته بعد أن يعرف بحملها، يشعر (حسن) أن عليه الابتعاد عن الزوجين، لكن عواطفه متأججة، بينما تفيض (آمال) بالسعادة لتغير معاملة زوجها معها وتقترب منه من جديد، يُفاجأ (محمود) بطلب (حسن) لنقله إلى مدينة أخرى، يحاول إثنائه عن عزمه، لكن بلا جدوى، فيتم النقل بالفعل.



فيلم لوعة الحب

فضيحة فى الزمالك

الفيلم بطولة عمر الشريف وبرلنتى عبد الحميد ومريم فخر الدين ومحمود المليجي، ويدور حول شقيقتين ، شاءت الظروف أن تتزوج الأولى، برجل غنى ، والثانية بالشاب الفقير، تتردد الأخت الفقيرة على بيت أختها الغنية .. وتنسى الفارق الكبير بين المعيشتين .. تتولد لديها عقدة نفسية، يتعرف الزوج برجل ثرى وتتوطد صداقتهما فيزوره ويختلط بزوجته التى تستهويه ويلمس فى الزوجة نقطة الضعف ويلوح لها بالمال ويغرقها بالهدايا حتى تقع فى غرامه، تستسلم له خلال أحدى زيارتها له ينتابه مرض مفاجئ فيموت بين يديها . فتتسلل من المنزل سرا وتذهب إلى منزل شقيقتها لتستريح من هول الصدمة فى الوقت الذى يذهب فيه زوجها إلى الثرى ليستدين منه نقودا كعادته .. يفاجأ عند دخوله الشقة بالثرى ميتا .

يحضر البوليس فيقبض عليه بتهمة القتل، يستدعى الكلب البوليسى لمعرفة القاتل، ويعثر على علبة للبودرة خاصة باختها كانت الزوجة احضرتها للعشيق ليشترى لها مثلها .. ويتتبع الكلب الأثر حتى يذهب إلى شقة اختها فيقبض عليها بتهمة القتل ويفرج عن الزوج، تتطور الحوادث حتى يعثر الزوج فى شنطة زوجته على علبة للبودرة مشابهة للتى عثر عليها ومعها مفتاح، فتأخذه الظنون ويذهب إلى شقة الثرى فيفاجأ بأن المفتاح خاص بها، وهنا يتأكد من خيانة زوجته ويقرر الطبيب الشرعى أن الوفاة بالسكتة القلبية فيفرج عن الأخت ، يبدأ الزوج فى مطاردة زوجته الخائنة، وتنتهى المطاردة بأن تلقى نفسها من أعلى عمارة بالزمالك فتموت.



فيلم فضيحة فى الزمالك

قتلت زوجتى

الفيلم من بطولة مديحة يسرى وعماد حمدى وزهرة العلا، ويدور حول زوج وزوجة يعيشان فى سعادة، لكن ينقصهما شيء واحد فقط لكى تكتمل سعادتهما: الأبناء، فعلى الرغم من مرور سنوات على الزواج، إلا أنهما لم يرزقا بأطفال، لكنه لا يرغب فى الزواج من أخرى، وفى نفس الوقت تتوارد اﻹشاعات فى المنطقة التى يعيشان بها أنها على علاقة بخطيبها السابق، مما يدفعه إلى الظن بزوجته، والقيام بفعل متهور.



فيلم قتلت روحى

Little Children

الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب توم بيروتا صدرت عام 2004، ويدور حول علاقة بين "سارة" الزوجة والأم التى تكتشف خيانة زوجها لها ، ويكون رد فعلها هو الانجراف تجاه علاقة غير شرعية مع "برات"، الذى تنشغل عنه زوجته بعملها هو الأخر.

Bright Star

الفيلم تدور أحداثه فى عام 1818 فى قرية فى لندن، حول الشاعر جون كيتس الذى يأتى للعيش مع صديقه تشارلز براون، فتنشأ علاقة حب بين فانى براون الابنة الكبرى للعائلة وجون، ولكن يبذل تشارلز قصارى جهده لتفريقهما فى الوقت الذى تقف عوائق أخرى فى طريقهما.

فيلم Gone Girl

الفيلم مأخوذ من رواية لجيليان فلين، ومن إخراج المبدع ديفيد فينشر، وبطولة بن أفليك وروزماند بايك، ويحكى عن زوجة تختفى فى ظروف غامضة ويبحث عنها زوجها، فى حين تتهمه الشرطة بقتلها وإخفاء جثتها؛ ليتفاجأ المشاهد فى النهاية أن كل ماحدث من تخطيط الزوجة وأنها كانت تسعى لحبس زوجها على جريمة لم يرتكبها بسبب خيانته لها.

الفيلم يتركك فى حالة من الدهشة والخوف والتشكك، فهل حقًا تعرف كل شيء عن شريكتك! أغلب الظن أنها لا تخطط لحبسك وفبركة موتها، لكن يضعك فى حالة من القلق والشك، خاصة أن الزوجين فى بداية الفيلم كانا عاشقين.

فيلم Unfaithful

الفيلم يحكى عن امرأة (قامت بدورها دايان لين) فى زيجة حزينة مع ريتشارد جير، تقودها إلى خيانته مع بول (قام بدوره أوليفر مارتينز)، وكأى زوج غيور ينتهى به الأمر إلى اكتشاف الخيانة وقتل عشيقها، وتبدأ معاناة جديدة مع جريمة القتل التى ارتكبها الزوج وتأثيرها عليه وعلى علاقتهما.

فيلم The Good Girl

من أهم أفلام الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون، يحكى عن زوجة تخون زوجها مع زميلها فى العمل (قام بدوره جايك جلينهال) إلا أن هذه الخيانة ينتج عنها حمل؛ لتجد جينيفر نفسها فى مشكلة تحلها من خلال خداع زوجها وإقناعه أن الطفل منه.