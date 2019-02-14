شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى ابنة ماجد المصرى فى مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة الشابة هنادي مهنى إلى أسرة مسلسل "زلزال" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويكتبه عبد الرحيم كمال، ويخرجه إبراهيم فخر، وتجسد هنادى شخصية محورية، حيث إنها الابنة "الطيبة" لوالدها النجم ماجد المصرى، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى "ساسبنس" .

وفى السياق ذاته بدأ النجم محمد رمضان تصوير المسلسل الأيام الماضية، حيث من المقرر أن يكثف مخرج العمل التصوير خلال الأيام المقبلة، وذلك لسرعة الانتهاء من الحلقات الأولى، لاسيما أن المسلسل دخل مواقع التصوير فى وقت متأخر .

وتنتظر هنادى عودة تصوير مسلسل "بركة" للنجم عمرو سعد، والمقرر استئناف تصويره الأسبوع المقبل، من أجل عرضه فى رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد الشواف، ومن إخراج محمود كريم، ويشارك فى بطولته هالة صدقى، وإسلام جمال، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصرى، حلا شيحا، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادى مهنى، وسامى عبد الحليم، حسام داغر، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف عبد الرحيم كمال، وخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى.