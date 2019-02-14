شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. أكرم حسنى فى ندوة خاصة باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان أكرم حسنى، ضيفاً على موقع الخليج 365 بعد قليل، فى ندوة خاصة، يتحدث خلالها عن مشواره الفنى وبداياته الفنية، وكيف أصبح نجما للكوميديا فى فترة وجيزة، وكان آخرها فيلم البدلة ومسلسل الوصية رمضان الماضى.

كما يتحدث أكرم خلال الندوة، عن أعماله الفنية القادمة، وأيضا عن كواليس شخصية "أبو شنب" ضمن حملة التوعية لمكافحة الزيادة السكانية.