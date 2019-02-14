خاص| محمد مهران يكشف عن أصعب مشاهده في "كارمن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان الشاب محمد مهران، عن أصعب مشاهده في مسلسل "كارمن"، الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، وبدأت قناة CBC عرضه قبل أيام على شاشتها.

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أصعب مشهد عندما تكتشف يارا –الشخصية التي تؤديها هاجر أحمد- سر ما في الأحداث، الأمر الذي تتطلب رد فعل معين من أحمد الدور الذي أقدمه".

مهران بدأ تصوير "كارمن" في شهر يوليو من العام الماضي، وانتهى في فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن توقف التصوير يشكّل صعوبة لدى الممثل "لو فيه مشهد بدأنا تصويره في شهر سبعة مثلًا واستكماله تم في شهر عشرة، بيكون استعادة الحالة النفسية ونبرة الصوت وغيرها من الأمور الخاصة بالشخصية صعب".

وعن رأيه في الأعمال التليفزيونية التي تصل عدد حلقاتها لستين، أشار إلى أن نجاح هذه النوعية من المسلسلات يعتمد على السيناريو والحوار، وكم "الحبكات" الدرامية ووجود أحداث غنية تضمن ألا يشعر المشاهد بملل، مضيفًا "لو ده موجود تقدري تعملي 60 حلقة و100 حلقة مفيش مشكلة".

وأكد مهران أن العرض الرمضاني لم يعد مقياسًا لنجاح العمل، موضحًا "في الفترة الأخيرة ظهرت الكثير من الأعمال التي عُرضت خارج السباق الرمضاني وحققت نجاحًا كبيرًا، مثل (أبو العروسة) و(الأب الروحي) ومسلسلات أخرى، والجمهور أقبل عليها لأنها نالت إعجابه".

"كارمن" تأليف سامح مجدي، إخراج حسين شوكت، ويشارك في بطولته ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزبان، عمر الشناوي، شيرين، ياسر علي ماهر، أحمد حلاوة، عزء بهاء وليلى عز العرب.

